Novo T-Roc protege Autoeuropa da crise da Nexperia

A fábrica de Palmela está, por agora, tranquila perante a crise dos chips da Nexperia, estando afastada uma paragem como aconteceu na Bosch. A Stellantis de Mangualde também não sente ainda os efeitos.

Sem estarem imunes a eventuais disrupções na cadeia de fornecimento devido à crise dos semicondutores produzidos pela Nexperia, as duas maiores fábricas produtoras de automóveis em Portugal não estão, para já, em modo de alarme. Ainda assim, tal como ocorreu durante a escassez de chips em 2022, a situação é avaliada numa base semanal. O CFO do grupo Volkswagen, que apresentou os resultados trimestrais esta quinta-feira, considerou que a.

