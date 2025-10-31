Sábado – Pense por si

Inflação desacelera para 2,3% em outubro. Preço dos alimentos abranda

Estimativa rápida do INE aponta para um abrandamento de uma décima na variação homóloga do índice de preços no consumidor. Preço dos alimentos tem primeiro alívio após meses de subidas a pique.

A taxa de inflação desacelerou para 2,3% em outubro, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta sexta-feira. Este é o segundo mês consecutivo de abrandamento na variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC), com os alimentos a inverterem as acelerações dos últimos meses.

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do IPC terá diminuído para 2,3% em outubro de 2025, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à observada no mês anterior", lê-se no destaque do INE.

(em atualização)

Tópicos Inflação Preços Instituto Nacional de Estatística
