Novo Banco: Ramalho sugere que políticos e comentadores têm memória curta

Foi já no final da conferência de imprensa, dada após meses de fogo cerrado sobre a gestão do Novo Banco, que António Ramalho atirou à política que tem posto o banco no centro do furacão. "Não temos a memória curta", afirmou o director-executivo do Novo Banco, referindo-se ao contraste entre as críticas de que tem sido alvo e o que foi acordado entre o accionista Lone Star, o Estado e a Comissão Europeia na venda do banco em 2017. Ao longo da conferência de imprensa, em que falou repetidamente "às pessoas lá de casa" – as que presumivelmente fervem de indignação com cada notícia sobre os negócios do banco e o dinheiro público que para lá é canalizado –, Ramalho foi sublinhando que o que o banco está a fazer nada mais é do que cumprir os termos do acordo da venda feita pelo Fundo de Resolução e avaliada, e avalizada, politicamente pelo Governo de António Costa.

Um dos pontos principais foi o volume de perdas que o banco tem apresentado. António Ramalho lembrou que, ao contrário da capitalização da Caixa Geral de Depósitos, em que o valor foi todo injectado pelos contribuintes à cabeça, no Novo Banco o modelo foi de ir reconhecendo as perdas gradualmente, num horizonte temporal entre 2017 e o final deste ano. "Acelerar [a limpeza do balanço] faz parte das condições específicas de venda assumidas com a Comissão Europeia", apontou Ramalho. A Comissão "queria a limpeza até 2020, para provar que o banco era viável em 2021". Os cenários e valores sobre as perdas foram inclusivamente publicadas no jornal oficial da União Europeia, lembra.

Já em Março de 2017, na conferência de imprensa de apresentação do acordo de venda, o primeiro-ministro António Costa, com o então ministro das Finanças Mário Centeno a seu lado, afirmara de forma clara que num cenário de nacionalização o Estado teria de injectar logo à cabeça quatro mil milhões de euros – ou seja, os mil milhões de euros que o Lone Star injectou no banco não chegavam e ia ser preciso lidar com o peso do lixo que dominava o balanço, herdado da gestão do Banco Espírito Santo. O director-executivo do Novo Banco citou um valor da auditoria da Deloitte para defender a sua posição: 95% das perdas do banco identificadas pela auditora dizem respeito a operações criadas no tempo do BES.

Uma parte deste lixo – créditos malparados, imóveis e terrenos executados a devedores e unidades em fundos de reestruturação – é o que está sob a garantia do Fundo de Resolução: se, ao desfazer-se destes activos, o banco gerar perdas e trouxer o nível de capital abaixo de um certo valor, então o Fundo de Resolução (com dinheiro emprestado pelos contribuintes) tem de injectar dinheiro. Ramalho lembrou que o valor líquido nominal destes activos era em 2017 de 8 mil milhões de euros – e sublinhou que, se o Fundo de Resolução não estivesse satisfeito com a gestão que o Novo Banco faz desses activos, já teria "denunciado o contrato" de gestão desses mesmos activos e entregue a outra entidade.

Ramalho procurou, de resto, sublinhar que o Novo Banco não vende activos problemáticos em carteiras gigantes – as Sertorio, Viriato, Nata 1 ou Nata 2, que reúne malparado e imóveis e terrenos – porque quer aproveitar a garantia do Fundo de Resolução. As vendas decorrem, notou, do acordo do banco e do Estado com a Comissão Europeia e da pressão do regulador europeu, o Mecanismo Único de Supervisão, para que os bancos reduzam o peso dos maus activos nos seus balanços. "O banco vende porque deve", repetiu aludindo a esses compromissos.

A opção por reunir imóveis e terrenos – que valiam 5,2% do balanço do banco, mais do dobro do segundo banco com mais peso de imóveis, a Caixa – em carteiras teve a ver com a impossibilidade de vender um a um, algo que demoraria "20 anos" a fazer, afiança António Ramalho, que lembrou que todos os restantes bancos do sistema recorrem ao mesmo mecanismo de venda (o Novo Banco e a Caixa são os que mais têm vendido em Portugal).

Sobre os descontos, de resto, Ramalho deixou escapar a certa altura que os activos não estariam bem avaliados no balanço, mas evitou responder de forma directa a uma pergunta da SÁBADO sobre se esta alegada sobreavaliação de activos e as necessidades de capital de até quatro mil milhões de euros do Novo Banco em 2017 não significavam que o banco, enquanto esteve sob tutela directa do Fundo de Resolução, não andou a ser gerido com capital a menos. O que o gestor do banco sublinhou foi o facto de estas vendas serem feitas em concursos internacionais e serem auditadas de perto pelo Fundo de Resolução – a mensagem constante ao longo da intervenção foi de que o Novo Banco é a instituição financeira mais escrutinada em Portugal.

Com o primeiro-ministro, o presidente da República e os partidos da oposição a referirem a relevância da auditoria para avaliar sobre os empréstimos públicos ao Fundo de Resolução, António Ramalho mostrou opinião diferente. "Nunca pensei na utilização dessa auditoria para esse efeito", afirmou. Depois de lembrar que o acordo de venda é de 2017, quando ainda não existia a lei que estabelece a obrigatoriedade dessas auditorias para bancos que recebam fundos públicos, o administrador-executivo do Novo Banco deixou um recado: o acordo de venda é também "sobre a forma como o Estado se comporta nos mercados internacionais". Por outras palavras: é a reputação e credibilidade desse Estado que está em causa.

António Ramalho é ouvido no próximo dia 15 no Parlamento – para os deputados, a intervenção de hoje mostrou qual a linha que irá seguir. Mesmo no final da intervenção, Ramalho lamentou as críticas de que tem sido alvo e afirmou que são de quem está preocupado com "a conta da água" quando se está a "apagar um incêndio" - incêndio que foi "fogo posto", numa alusão à gestão de Ricardo Salgado.



O Novo Banco foi vendido em 2017 ao Lone Star, que detém 75% da instituição, com o Fundo de Resolução a deter 25%. Desde então, o Estado já emprestou mais de dois mil milhões de euros ao Fundo de Resolução, para este injectar no banco, ao abrigo do acordo de venda.