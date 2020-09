Grandes devedores do Novo Banco provocam perdas de mais de 5,5 mil milhões

"estabelecer obrigações de transparência e escrutínio às operações de capitalização, resolução, nacionalização ou liquidação de instituições de crédito com recurso, direto ou indireto, a fundos públicos". O Novo Banco recebeu em maio uma nova injeção de capital este ano, referente às contas de 2019, de 1.035 milhões de euros.

As perdas do Novo Banco com grandes devedores superavam os 5,5 mil milhões de euros no final do ano passado. Apara 5.573 milhões de euros em dezembro de 2019, de acordo com os dados do regulador liderado por Mário Centeno.Estes números são publicados no âmbito da lei 15/2019 que, segundo o BdP, veioÉ ainda possível constatar, através dos dados do BdP, que ao longo do último ano, as imparidades passaram de 2.179 milhões para 950 milhões de euros. Isto enquanto a exposição desceu de 3.025 milhões para 1.470 milhões de euros.O BES Angola, identificado como o cliente "130", continua a ser o maior devedor do banco que resultou da resolução do Banco Espírito Santo, no verão de 2014. Este devedor gerou uma perda de 2,9 mil milhões ao Novo Banco.(Notícia em atualização.)