Novo Banco e CGD vão atrás da fortuna de Maló

A família perdeu as fazendas e todo o gado que tinha em Angola, na sequência do 25 de abril de 1974, tendo abalado para a África do Sul, onde voltou a perder tudo quatro anos depois. Paulo Maló estudou Biologia Marinha e Física na Cidade do Cabo, mas foi quando se instalou em Coimbra, na casa do seu tio, João Maló de Abreu, conceituado professor da Faculdade de Medicina Dentária, que se fascinou pelo mundo desta profissão.Leia a notícia no Jornal de Negócios