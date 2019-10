Contribuintes perdem €30 milhões com perdão à Maló Clinic

Novo Banco perdoa dívida de 25 milhões à Malo Clinic Grupo de medicina dentária tinha dívida de mais de 51 milhões mas conseguiu um perdão de quase metade do Novo Banco, que detém 80% do total de créditos da empresa. - Dinheiro , Sábado.

O Estado português já perdeu cerca de 30 milhões de euros com o perdão dado à Maló Clinic , através do acordo com os seus credores. Apesar de a dívida rondar os €70,8 milhões, a empresa de clínicas dentárias vai pagar só 27 milhões de euros ao longo de dez anos.Segundo o Jornal de Notícias, não será necessário pagar ao Novo Banco, à Caixa Geral de Depósitos e à Segurança Social nos primeiros dois anos.O Novo Banco é o maior credor da Maló Clinic, que foi fundada em 1995 por Paulo Maló. É agora propriedade da Atena Equity Partners.