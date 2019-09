São 88 os credores da Maló Clinic que reclamam o pagamento de cerca de 94,6 milhões de euros, segundo a lista provisória de credores do grupo, que está em Processo Especial de Revitalização (PER) desde agosto, noticia o Público na sua edição desta sexta-feira, 13 de setembro.

No entanto, apenas são reconhecidos efetivamente 66,9 milhões de euros que, com juros, colocam o valor nos 70,8 milhões de euros.O Novo Banco é o credor que reclama o maior montante (com um crédito reclamado e reconhecido de 56,07 milhões de euros). Segue-se o Banco Nacional Ultramarino, de Macau (da CGD), com 6,9 milhões de euros, e das empresas Nobel Biocare Portugal e Nobel Biocare Services, que reclamam mais de 2,4 milhões e 1,02 milhões, respectivamente.Do lado do Estado, o grupo deve 1,9 milhões ao Instituto da Segurança Social.