Novas tabelas de IRS. Veja as simulações de quanto poderá receber a mais

Solteiro e com dependentes, casado e sem dependentes, a consultora PwC fez simulações que mostram o rendimento líquido em 2025.

As novas tabelas de retenção na fonte de IRS já foram publicadas. Isto significa que os trabalhadores vão sentir ajustes nos salários de agosto e setembro – meses nos quais haverá também o pagamento de retroativos desde o início do ano – e que a partir de outubro as tabelas intercalares já ficam regularizadas. E apesar de o salário subir no verão, a fatura chega em 2026.

IRS: Porque é que se recebe agora mais e para o ano tem de se pagar?

A consultora PwC fez simulações para o Negócios que mostram o rendimento líquido em 2025. Confira aqui o cenário que melhor se ajusta à sua realidade.