Sábado – Pense por si

Dinheiro

Novas tabelas de IRS. Veja as simulações de quanto poderá receber a mais

SÁBADO
SÁBADO 23 de julho de 2025 às 15:42
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Solteiro e com dependentes, casado e sem dependentes, a consultora PwC fez simulações que mostram o rendimento líquido em 2025.

As novas tabelas de retenção na fonte de IRS já foram publicadas. Isto significa que os trabalhadores vão sentir ajustes nos salários de agosto e setembro – meses nos quais haverá também o pagamento de retroativos desde o início do ano – e que a partir de outubro as tabelas intercalares já ficam regularizadas. E apesar de o salário subir no verão, a fatura chega em 2026.

A carregar o vídeo ...
IRS: Porque é que se recebe agora mais e para o ano tem de se pagar?

A consultora PwC fez simulações para o Negócios que mostram o rendimento líquido em 2025. Confira aqui o cenário que melhor se ajusta à sua realidade.

Tópicos Salários e benefícios IRS simulações salário impostos
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Novas tabelas de IRS. Veja as simulações de quanto poderá receber a mais