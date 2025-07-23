Sábado – Pense por si

Governo aponta potencial do aeroporto de Beja na defesa e no setor de luxo

Lusa 23 de julho de 2025 às 17:16
Pedro Machado destacou que no setor da aviação privada o aeroporto pode ganhar importância, citando exemplos de celebridades internacionais que planeiam vir viver para Portugal.

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços considerou hoje que o aeroporto de Beja pode ter um papel relevante, especialmente na aviação privada e na indústria da defesa, embora não garanta uma valência comercial nacional ou internacional.

Durante um almoço-debate promovido pelo International Club of Portugal, Pedro Machado destacou que no setor da aviação privada o aeroporto pode ganhar importância, citando exemplos de celebridades internacionais, como a atriz Nicole Kidman, que planeia vir viver para Melides, criando assim novos fluxos e oportunidades na região.

Questionado sobre a possibilidade de a infraestrutura no Alentejo vir a ser mais valorizada, referiu: "Eu não me atrevo a dizer que o aeroporto de Beja possa estar nesta equação de poder representar uma valência nacional ou internacional do ponto de vista da aviação comercial, mas acredito que possa vir a ter um papel sobretudo na indústria da defesa".

À margem do evento, explicou à Lusa que "a indústria da defesa não é necessariamente equipamentos militares", dando como exemplos a produção de drones, de equipamentos de defesa e de proteção pessoal individual.

Pedro Machado lembrou ainda que "Portugal está a fazer um grande investimento na indústria da defesa", destacando que "Beja é hoje reconhecida através das oficinas que tem instaladas", nomeadamente para a área de manutenção de aeronaves.

Nesse sentido, considera que Portugal deve "aproveitar essa oportunidade, uma vez que tem ali aquela infraestrutura, para a rentabilizar sobretudo na indústria da defesa".

Questionado sobre se já há contactos para desenvolver este setor em Beja, respondeu que não é uma matéria da secretaria de Estado que lidera.

