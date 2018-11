A partir desta terça-feira, a maneira como são realizados pagamentos entre cidadãos ou empresas e bancos muda. O novo Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda (RJSPME) poderá significar maior concorrência para a banca mas, para o Banco de Portugal, vai promover um mercado único europeu "mais inovador, competitivo e seguro".

Em comunicado, o Banco de Portugal indica que é transposta a directiva europeia relativa aos serviços de pagamento no mercado interno e, com elas, "alterações à forma como os prestadores de serviços de pagamento disponibilizam os seus serviços aos clientes, mas também ao modo como particulares, empresas e administração pública efectuam pagamentos no seu dia-a-dia".

"Por exemplo, os clientes poderão utilizar novos serviços de pagamento, como sejam os serviços de iniciação de pagamentos e os serviços de informação sobre contas, com condições de segurança reforçadas pela adopção de mecanismos de autenticação forte", observa aquela instituição.