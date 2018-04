A NOS salientou hoje que a compra do grupo Media Capital pela Altice Portugal "não pode ser permitida sob qualquer circunstância" devido aos "danos irreparáveis" para o sector, garantindo avançar para tribunal "no momento certo" para a travar."Esta operação não pode, sob qualquer circunstância, ser permitida porque acarreta danos significativos ao nível da concorrência, danos irreparáveis e que se aplicam tanto ao sector das comunicações electrónicas como da comunicação social", declarou o presidente da NOS, Miguel Almeida.Falando na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre o processo de compra da Media Capital pela Altice Portugal, o responsável garantiu que, "se este não for o entendimento das entidades regulatórias, [a NOS] naturalmente terá de reagir"."É algo que vamos defender em tribunal no momento certo", adiantou Miguel Almeida, notando que a NOS "partilha" da posição da Vodafone, que já interpôs uma providência cautelar sobre esta matéria.A Altice, que comprou em Junho de 2015 a PT Portugal por cerca de sete mil milhões de euros, anunciou em Julho do ano passado que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, por 440 milhões de euros.