A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) disse hoje que as empresas que vendem electricidade e gás devem avisar "antecipadamente" os clientes de atrasos na facturação e que, nesses casos, têm de lhes propor o pagamento em prestações.



O regulador da energia divulgou hoje as boas práticas que devem usar os comercializadores de energia quando há atrasos na facturação, uma situação que vários consumidores têm relatado.



Segundo a ERSE, em caso de atrasos, "o comercializador deve informar directa e antecipadamente os consumidores que venham a ser afectados pelo atraso na facturação, logo que disso tenha conhecimento", fazendo uso para isso do "meio indicado pelo cliente como contacto preferencial", como carta, 'email' ou mensagem telefónica (sms).



Os fornecedores de electricidade e gás devem ainda "propor ao cliente o pagamento em prestações" das facturas em causa, ainda que o cliente possa optar pelo "pagamento integral do valor da factura".



Quando haja atrasos, as empresas devem ainda divulgar publicamente, desde logo na sua página na internet, a "situação ocorrida, suas causas e medidas de correcção adoptadas" assim como os canais que os clientes podem usar para falarem sobre esses atrasos e obterem os esclarecimentos devidos.



Nesses casos, os serviços de atendimento devem ter "horário de atendimento alargado durante o período necessário à regularização das situações criadas pelo atraso da facturação".



As facturas de electricidade e gás têm habitualmente periodicidade mensal, ainda que os clientes e as empresas possam optar por outra regularidade, segundo a ERSE.



Actualmente, há casos de consumidores que se queixam de várias facturas em atraso.