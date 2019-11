Filmes e séries para todos os gostos. Mas a que preço?

Os serviços de vídeo "on demand" [vídeo a pedido, traduzindo à letra] veio alterar o panorama do entretenimento a nível mundial. O pioneiro desta revolução foi a Netflix, a primeira plataforma a disponibilizar uma panóplia de filmes e séries que podiam ser visualizados a qualquer momento e em qualquer lugar, sendo apenas preciso ter uma ligação de internet.

Hoje há pelo menos mais seis plataformas de "streaming" que rivalizam com a Netflix, uma das quais da gigante Apple. E em breve vai nascer o serviço de "streaming" da Disney que vai disponibilizar conteúdos da Marvel, toda a coleção Star Wars, filmes da Pixar, todas as temporadas dos Simpsons, e, naturalmente, os clássicos filmes de animação da produtora.

Um dos serviços com a mensalidade mais baixa - 5,99 euros - é o da HBO, casa de séries premiadas como a "Guerra dos Tronos". Em Portugal, a plataforma chegou de mãos dadas com a Vodafone este ano, sendo possível aceder à aplicação da HBO diretamente a partir da box da operadora. Um passo que já tinha sido dado com a Netflix, que durante algum tempo só estava disponível através da box para clientes da Vodafone Portugal.



