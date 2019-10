NOS compensa clientes com 2 GB de Internet após dia com falhas de rede

A rede móvel NOS vai oferecer 2 GB de dados móveis aos clientes em novembro depois da instabilidade na rede móvel sentida ao longo do dia desta terça-feira.



Relacionado NOS repõe serviços após "grave incidente" NOS ativou planos de contingência devido a falhas na rede móvel

Recorde que a rede NOS esteve com problemas esta terça-feira, impossibilitando os clientes de ter cobertura de rede, ou utilizar o telemóvel para chamadas, enviar mensagens ou recorrer aos dados móveis.

À revista SÁBADO, a operadora confirmou "uma falha na sua rede móvel, com impacto em clientes em algumas zonas do país, nos serviços de voz e dados". Na altura do sucedido, "os planos de contingência foram ativados, por forma a assegurar uma rápida reposição os serviços", respondeu a entidade à revista.