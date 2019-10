Durão Barroso considera que é necessário efetuar mudanças no sistema capitalista atual. "Se queremos que o capitalismo se mantenha aceitável, temos de o mudar", afirmou o chairman do banco Goldman Sachs International.Estas declarações foram prestadas durante a conferência "Impact Agenda: Next Steps for Business", promovida pela sociedade de advogados PLMJ. O antigo presidente da Comissão Europeia e antigo primeiro-ministro português sublinhou que o agravamento dos movimentos nacionalistas, que tem acontecido por vários pontos do globo, se devem aos efeitos da globalização."Os movimentos nacionalistas já estão presentes, e em alguns países com bastante força", alertou Durão Barroso, acrescentando que "o mundo está perigoso"."Está muito imprevisível e aquilo a que hoje se chama populismo e que é uma combinação de populismo e protecionismo, de nativismo – preferência dada aos nacionais em relação aos estrangeiros – está aí. Explica em parte o Brexit, a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, mas também o tom cada vez mais nacionalista que vai da China, à Rússia, Japão, Turquia, Brasil, Filipinas e também aos países europeus", disse Barroso, citado pelo Dinheiro Vivo O antigo presidente da Comissão Europeia nega que a crise do euro tenha sido responsável pelo surgimento destes movimentos nacionalistas que estão a pressionar para que se dê uma "desglobalização".Segundo o antigo militante maoista, o surgimento de movimentos anti-globalização tem duas causas: "O aumento da desigualdade. A crise financeira aumentou e muito a desigualdade e também a perceção de desigualdade. Por outro lado, a questão climática e a sua consciencialização"."Quer gostemos, quer não, a economia de mercado foi aquela que deu até hoje maior prosperidade aos povos", disse Durão Barroso, advogando no entanto uma alteração ao capitalismo, ao mesmo tempo que se explica este modelo económico e as suas vantagens. "Temos todo o interesse em mostrar que não é o capitalismo que destrói o ambiente, ou que gera injustiças sociais", afirmou, defendendo o investimento de impacto (aplicação de capital em atividades, organizações ou fundos com o objetivo de obter simultaneamente um retorno financeiro e um retorno de valor para a sociedade).