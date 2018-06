O programador que já se tentou despedir a si próprio duas vezes e que construiu um império que facturou no ano passado 9 mil milhões de euros.

Com 57 anos, assento na administração de empresas tão poderosas como o Facebook, começou por estudar Matemática em Bowdoin College, serviu nos Marines e passou dois anos no Corpo de Paz. Diz que essa experiência o ajudou a ver o mundo de outra forma. "Quando já percorreste o continente africano à boleia, com 10 dólares no bolso, começar a tua própria empresa não parece assim tão intimidante."



Reed Hastings é o CEO da Netflix, plataforma online de séries, filmes e documentários, com 125 milhões de subscritores em todo o mundo, segundo a City daqui a 10 anos terá 262 milhões. O sucesso é tal que só no primeiro trimestre de 2018, Hastings já ganhou mais 1.2 mil milhões de euros do no ano anterior, revela a Forbes. A empresa começou em 2007 com 900 filmes e em 2017 registava 4,563 filmes e 2,445 programas, é um caso de sucesso que revolucionou a indústria do entretenimento.



