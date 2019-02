Numa primeira fase, as novas cápsulas serão lançadas em oito países, nas próximas semanas.

O grupo suíço Nestlé anunciou, esta quarta-feira, que vai lançar uma nova linha de cápsulas de café da marca Starbucks, a empresa norte-americana com quem firmou uma parceria em agosto.



O grupo suíço, que pagou cerca de 7,15 mil milhões de dólares (6,33 mil milhões de euros) para adquirir os direitos de comercialização da marca norte-americana, revelou uma nova linha que inclui os primeiros 24 produtos que resultaram dessa parceria.



Numa primeira fase, as novas cápsulas serão lançadas em oito países, nas próximas semanas.



O café faz parte das categorias de produtos com os quais a Nestlé conta para impulsionar o seu crescimento, mas até agora não deu qualquer indicação sobre o aumento que espera através desta parceria.



"Não revelamos os objetivos de vendas, mas somos bastante ambiciosos", declarou Patrice Bula, presidente da Nespresso, numa conferência telefónica com a imprensa.



Cerca de 500 empregados da Starbucks nos Estados Unidos e na Europa vão juntar-se ao grupo suíço no âmbito desta associação.