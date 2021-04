NBA. Sapatilhas de Michael Jordan leiloadas por mais de 100 mil dólares

Um par de sapatilhas vermelhas usadas pelo basquetebolista Michael Jordan na época 1984-85, o início de sua carreira nos Chicago Bulls, deverá ser vendido por mais de 100 mil dólares num leilão online organizado no próximo mês pela Sotheby’s, de acordo com a organizadora de leilões.







Sapatilhas - Michael Jordan 1985 Reuters

A empresa estimou que as sapatilhas "Air Jordan 1", vermelhas e brancas, sejam arrematadas por um valor entre 110 e 140 mil dólares. No ano passado, um outro par daquele que é considerado por muitos o melhor jogador da NBA de sempre, a liga profissional de basquetebol norte-americana, foi comprado por mais de 500 mil dólares num leilão."Eles são obviamente um par com um design icónico e algo que realmente os colecionadores destacam como uma das peças indispensáveis?’", disse Josh Pullan, diretor da divisão de luxo da Sotheby's, à agência Reuters, acrescentando que "esperamos vê-los voar".As sapatilhas usadas por Jordan são a estrela entre 13 pares de ex-estrelas da NBA, incluindo Kareem Abdul-Jabbar, Patrick Ewing, Stephen Curry e Scottie Pippen.Jordan jogou 13 temporadas em Chicago, nos Bulls, vencendo seis campeonatos. Atualmente é o dono dos Charlotte Hornets, uma outra equipa de NBA."Há uma nova geração de colecionadores, geralmente entre 20 a 30 anos, que estão a participar do mercado de sapatilhas, mas também vemos que, muitas vezes, eles também são colecionadores de arte contemporânea", disse Pullan.