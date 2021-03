“Não sei como tornar mais atrativa a renda acessível", diz secretária de Estado

Um ano e meio depois de ter sido lançado, o Programa de Arrendamento Acessível do Estado conta apenas com 335 contratos assinados, muito longe das metas iniciais. Marina Gonçalves considera que os incentivos possíveis para convencer os proprietários já estão contemplados e recusa rever as regras.