Mutualista Montepio: crise em banho-maria

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 09 de dezembro de 2025 às 23:00

A maior associação mutualista do país vai a votos este mês. Saiu das más notícias, mas a pressão financeira está longe de ter desaparecido.

Quem entrar no site do Banco Montepio e for às opções de poupança vê a possibilidade de investir em “modalidades mutualistas”. São vendidas com o ângulo de “180 anos de segurança” e de “todos os capitais garantidos pelo ativo e património” do acionista do banco: a Montepio Geral Associação Mutualista. Em baixo, em letras pequeninas, está a distinção entre o acionista e o banco, lembrando a negrito que “pelas responsabilidades assumidas responde apenas o património da Associação” e não o Fundo de Garantia de Depósitos. O destaque no site, como no balcão físico que a SÁBADO visitou em Lisboa, é para uma campanha de crédito habitação cujas vantagens dependem da inscrição do cliente como sócio da Mutualista – a máquina comercial do banco tem de captar novos associados e recursos para alimentar o seu acionista, que vive sob a pressão de, sem mais fontes importantes de rendimento, ter pagar aos mutualistas cerca de 800 milhões de euros anuais em capital e juros. 

Tópicos Crédito e dívida Lucros Banca Empresas Montepio Tiago Mota Saraiva Tomaz Correia António Costa Lisboa
