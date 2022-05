Acordo entre Elon Musk e o Twitter "temporariamente suspenso"

Elon Musk fez hoje o anúncio na sua página na página do Twitter de que o acordo para a compra da plataforma está "temporariamente suspenso" devido à necessidade de avaliação das contas falsas existentes.

Elon Musk suspendeu hoje o acordo para comprar o Twitter por mais de 41 mil milhões de euros. O empresário afirma que a decisão se prende com a necessidade de avaliar as últimas informações sobre as contas falsas que existem na rede social.