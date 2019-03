Em Portugal desde 1965, o alemão esteve, durante três décadas, à frente do grupo industrial Hoescht, que mais tarde veio a dar origem à Filkemp.

O fundador da Filkemp, Wolfgang Kemper, morreu esta terça-feira, em Lisboa, aos 89 anos, confirmou hoje à Lusa a Câmara do Comércio e Indústria luso-alemã, instituição que foi presidida pelo empresário.



Em Portugal desde 1965, o alemão esteve, durante três décadas, à frente do grupo industrial Hoescht, que mais tarde veio a dar origem à Filkemp.



Kemper chegou à Hoescht Brasil como estagiário, mais tarde foi "número dois" da empresa na Venezuela e, posteriormente, ascendeu a presidente executivo da multinacional química já em Portugal.



No final dos anos 90, quando a Hoescht decidiu encerrar todas as unidades que tinha em Portugal para centralizar a produção na Alemanha, Wolfgang Kemper, juntamente com Manuel Rolo e José Inglês, adquiriu a unidade de monofios, que deu lugar à Filkemp, que atua na indústria de filamentos.



Nos primeiros tempos, a Filkemp, que está localizada em Sintra, distinguia-se pela produção de fios de pesca, passando, mais tarde a afirmar-se como uma das maiores produtoras de fios técnicos para a indústria do papel, para bandas transportadoras ou de filtração industrial, cordas de ténis, cabos de amarração, agricultura e filamentos para impressão 3D.



Wolfgang Kemper foi também presidente da Câmara do Comércio e da Indústria Luso-alemã durante cerca de oito anos.



O velório do empresário realiza-se hoje, a partir das 19:00, na Igreja Católica de Língua Alemã de Lisboa.



Na quinta-feira, realiza-se, pelas 12:00, a missa de corpo presente, seguida do funeral no cemitério alemão de Lisboa.