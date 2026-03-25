Morreu José Maria Ricciardi

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José Maria Ricciardi, antigo administrador do Banco Espírito Santo e ex-presidente do banco de investimento do grupo, morreu esta quarta-feira, vítima de doença prolongada, segundo avançou o jornal ECO e confirmou o Negócios. Tinha 71 anos.



José Maria Ricciardi Paulo Calado

Primo de Ricardo Salgado, Ricciardi foi uma das figuras centrais nos últimos meses de vida do Banco Espírito Santo. Foi uma das vozes da família Espírito Santo que contestou a liderança do presidente executivo e chegou mesmo a denunciar, em carta dirigida ao Banco de Portugal, irregularidades na gestão do grupo.

"Em outubro de 2013, fiz um documento assinado por seis membros do conselho superior [órgão que reunia os cinco ramos da família] em que propus a saída de Ricardo Salgado porque não havia controlo nem governance. Tudo o que soube transmiti às autoridades", contou em 2024 em declarações ao Negócios. Foi absolvido ou nem sequer constituído arguido em todos os processos contraordenacionais que foram colocados aos administradores do BES.

Formado em “Sciences Economiques Appliquées”, pelo Instituto de Administração e Gestão da Faculdade de Ciências Económicas, Políticas e Sociais, da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, Ricciardi dedicou quase totalidade da sua carreira profissional ao setor da banca. Foi presidente da comissão executiva e vice-presidente do conselho de administração do Banco Espírito Santo de Investimento (BESI), membro da comissão executiva do Banco Espírito Santo (BES) e presidente do conselho de administração do BES Investimento do Brasil (BESI Brasil).

Tinha também uma longa ligação profissional e familiar ao Sporting. O seu tio-avô, José Alvalade, foi sócio-fundador do clube e chegou a ser candidato à presidência em 2018, acabando por perder a eleição para Frederico Varandas.

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