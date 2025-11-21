Sábado – Pense por si

Dinheiro

Modelo que a UE quer para fundos de pensões inclui dinheiro do Estado, empresa e trabalhador

SÁBADO
SÁBADO 08:23
As mais lidas

Para já, é só uma recomendação da Comissão Europeia e ainda será discutida no Parlamento Europeu e, eventualmente, adotada a nível nacional. Mas há países onde já se está a implementar o modelo que Bruxelas quer replicar, de autoinscrição nos fundos de pensões.

A Comissão Europeia quer robustecer o mercado dos fundos de pensões privados para complementar os sistemas de Segurança Social. A ideia é que, quando chegarem à reforma, os trabalhadores tenham um complemento à pensão pública e, para isso, , por exemplo, no Reino Unido e que a Irlanda se prepara para adotar no início do próximo ano. Os modelos que a União Europeia usa como exemplos de sucesso incluem contributos vindo do trabalhador, outra parte da entidade empregadora e ainda do Estado  (por via de benefícios fiscais).

Comissão Europeia recomenda modelo de autoinscrição nos fundos de pensões
Comissão Europeia recomenda modelo de autoinscrição nos fundos de pensões Cofina Media

Leia o artigo na íntegra no site do

Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Modelo que a UE quer para fundos de pensões inclui dinheiro do Estado, empresa e trabalhador