Modelo que a UE quer para fundos de pensões inclui dinheiro do Estado, empresa e trabalhador

Para já, é só uma recomendação da Comissão Europeia e ainda será discutida no Parlamento Europeu e, eventualmente, adotada a nível nacional. Mas há países onde já se está a implementar o modelo que Bruxelas quer replicar, de autoinscrição nos fundos de pensões.

A Comissão Europeia quer robustecer o mercado dos fundos de pensões privados para complementar os sistemas de Segurança Social. A ideia é que, quando chegarem à reforma, os trabalhadores tenham um complemento à pensão pública e, para isso, recomenda que os países adotem regimes de autoinscrição, à semelhança do que já acontece, por exemplo, no Reino Unido e que a Irlanda se prepara para adotar no início do próximo ano. Os modelos que a União Europeia usa como exemplos de sucesso incluem contributos vindo do trabalhador, outra parte da entidade empregadora e ainda do Estado (por via de benefícios fiscais).



Comissão Europeia recomenda modelo de autoinscrição nos fundos de pensões Cofina Media

