O fundo de pensões que investe na morte, na NBA e em plásticos

O fundo de pensões dos professores do Ontário, no Canadá, é dono da Servilusa e compra agora 60% da portuguesa Logoplaste. As operações ilustram como mudou a gestão dos maiores fundos públicos de pensões.

É provável que o leitor não repare, mas uma boa parte dos iogurtes, águas, manteigas ou sumos que consome estão dentro de uma embalagem feita pela Logoplaste, uma empresa originalmente portuguesa no centro de um negócio hoje anunciado. A maioria do capital mudou de mãos: o fundo de capital privado norte-americano Carlyle vendeu os 60% que tinha por um valor que rondará 800 milhões de euros, o que significa que em apenas cinco anos ganhou o dobro do que investiu. Quem comprou foi um investidor já com negócios em Portugal – o fundo de pensões dos professores do estado canadiano do Ontário, também dono da empresa-mãe da Servilusa, que domina o negócio das funerárias de Portugal até França.

O Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) gere as contribuições de mais de 180 mil professores e trabalhadores administrativos das escolas daquele estado – em meados de 2020 tinha 204,7 mil milhões de dólares canadianos em activos, cerca de 133 mil milhões de euros. É desse bolo gigante e crescente – a taxa média de rendibilidade do fundo foi de quase 10% por ano na última década – que o fundo vai pagando as pensões a mais de 145 mil reformados do sistema educativo do Ontário. E é na gestão desse dinheiro – investido em empresas, fundos, mercado de dívida, imobiliário, entre outras classes de activos – que o fundo vai comprando negócios em todo o mundo.

O OTPP comprou por uma soma não divulgada em 2017 a Mémora, o grupo que lidera os serviços funerários em Portugal e em Espanha com a marca Servilusa – a agência Reuters deu conta de uma operação que envolveu empréstimos bancários no valor de 300 milhões de dólares. Meses antes, o fundo de pensões comprara 34% da OGF, o principal grupo funerário em França. No ano seguinte, 2018, o volume de negócios da Servilusa em Portugal cresceu 17% para 27 milhões de euros, segundo dados divulgados pela empresa à Lusa. Este números terão melhorado durante a pandemia, dado o aumento pronunciado do trabalho das funerárias.