Dinheiro

Ministros do G7 ponderam uso de reservas de petróleo para estabilizar o mercado

Lusa 15:33
Preços do petróleo têm aumentado devido à guerra no Irão.

Os ministros das Finanças do G7 discutiram esta segunda-feira a possibilidade de utilizar as reservas estratégicas de petróleo para estabilizar o mercado cujos preços têm aumentado devido à guerra no Irão, mas ainda sem anunciarem uma decisão.

"Vamos acompanhar a situação de perto, estamos prontos para tomar todas as medidas necessárias, incluindo recorrer às reservas estratégicas de petróleo para estabilizar o mercado", mas "ainda não chegámos a esse ponto", disse aos jornalistas o ministro francês Roland Lescure, que reuniu os seus colegas do G7 por videoconferência.

Esta é a principal mensagem no final da reunião realizada por videoconferência pelos ministros das Finanças dos sete países mais ricos do mundo, na qual, segundo o ministro francês Roland Lescure, cujo país exerce a presidência rotativa, foi reiterado que se vai examinar "de perto" como é possível "estabilizar o conjunto dos fluxos, o conjunto do mercado".

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

Tópicos líder supremo iraniano Guerra Irão Irão Presidente Francês G7 Israel Roland Lescure Chipre Turquia Omã Ali Khamenei
