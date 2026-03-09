Irão: Países do G7 devem discutir hoje uso das reservas de petróleo

A reunião deve examinar as consequências económicas da guerra no Médio Oriente, que provocou a subida dos preços do petróleo e do gás na última semana.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail

Os ministros das Finanças do G7 admitem discutir a utilização de reservas estratégicas de petróleo, no quadro da guerra no Médio Oriente, indicou esta segunda-feira uma fonte do Governo francês à Agência France Presse.



Petróleo Charlie Riedel/AP

A fonte governamental francesa disse que se trata de "uma opção em análise".

Os ministros das Finanças do G7 (Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha e Itália) reúnem-se hoje às 13:30 (12:30 em Lisboa), sob a presidência francesa.

A reunião deve examinar as consequências económicas da guerra no Médio Oriente, que provocou a subida dos preços do petróleo e do gás na última semana.

O encontro vai decorrer por vídeo conferência.

Hoje, os preços do petróleo dispararam fazendo aumentar as preocupações sobre os custos da energia e o impacto na inflação.

O índice Nikkei 225 de Tóquio caiu até 7% no início da sessão de hoje, enquanto outros mercados asiáticos também registaram quedas acentuadas.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão.

As forças de Teerão encerraram o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.