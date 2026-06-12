Ministra revela que concurso de apoio à compra de carros elétricos fechou "em poucas horas"

Maria da Graça Carvalho congratula-se pelo facto de as pessoas terem consciência que "é preciso eletrificar, descarbonizar e não depender dos combustíveis fósseis".

A ministra do Ambiente e Energia anunciou que o concurso para apoio à aquisição de carros elétricos aberto esta quinta-feira fechou "em poucas horas" e devido ao conflito no Médio Oriente não abrirá mais nenhum este ano.



Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho HUGO DELGADO/LUSA

"Abriu às 16:30 [de quinta-feira] e à noite já tinha esgotado. Esgotou em poucas horas os 10 milhões de euros [ME]. Havia várias categorias, a dos carros e bicicletas esgotaram em muito poucas horas", anunciou aos jornalistas Maria da Graça Carvalho.

No entender da ministra, isso "mostra, por um lado, a apetência que as pessoas têm, a consciência que é preciso eletrificar, descarbonizar, não depender dos combustíveis fósseis, e isso é bom".