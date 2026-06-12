SpaceX dispara 11% na estreia no Nasdaq. Musk torna-se primeiro bilionário do mundo

A empresa de foguetões, satélites e inteligência artificial estreou-se no Nasdaq a valer 1,77 biliões de dólares.

Após protagonizar a maior oferta pública inicial (IPO) de sempre, a SpaceX passou esta sexta-feira a estar cotada no Nasdaq, com o ticker SPCX . Logo na abertura os títulos dispararam 11% para 151 dólares, superando a cotação da colocação do IPO, que ficou definida nos 135 dólares. O sino de abertura da sessão foi tocado pela equipa da empresa liderada pelo CEO, Elon Musk, que se tornou assim o primeiro bilionário do mundo.



Elon Musk Mark Schiefelbein/AP

"É certamente difícil acreditar que uma pequena empresa que começou num armazém em El Segundo esteja agora a entrar em bolsa com a maior oferta pública inicial de sempre", foram as palavras escolhidas pelo multimilionário que tocou o sino na sede da empresa no Texas, ao mesmo tempo que a presidente Gwynne Shotwell o fez em Nova Iorque.

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