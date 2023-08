Meta vai pedir providência cautelar contra multa de regulador norueguês

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Meta recorreu em tribunal da decisão do regulador da Noruega, Datatilsynet, de aplicar uma multa de um milhão de coroas norueguesas (89,29 mil euros ao câmbio atual) por dia a partir de 14 de agosto devido a alegadas violações da privacidade dos utilizadores. A notícia é avançada pela Reuters, que teve acesso ao processo.





Tobias Judin, responsável pela área internacional do regulador, acrescentando que este irá argumentar que não há motivos que justifiquem uma providência cautelar.

A dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp pede uma providência cautelar contra a decisão do regulador norueguês, devendo a sua petição ser apresentada a 22 de agosto.O regulador confirmou à Reuters que a tecnológica estava a tentar travar a imposição da multa. "Eles disseram que o tribunal devia colocar uma pausa na nossa decisão, até conclusão de um julgamento", afirmouA Datatilsynet defende que a Meta não pode recolher determinados dados dos utilizadores, como a localização física, e usá-los para publicidade direcionada.O valor aplicado pelo regulador estará em vigor até 3 de novembro, mas poderá tornar-se permanente se a organização governamental a encaminhar para o Conselho de Proteção de Dados europeu. Caso este organismo considere que a Datatilsynet está certa, não só pode voltar a aplicar a multa como alargá-la a outros mercados.