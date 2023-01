Meta multada em 390 milhões de euros por não cumprir leis da privacidade da UE

O regulador de privacidade de dados da Irlanda (DPC) multou a Meta, empresa detentora do Facebook e Instagram, em 390 milhões de euros por violações de privacidade ocorridas nas redes sociais e pediu que ambas as plataformas reavaliem a sua base legal de como veiculam publicidade aos dados pessoais dos utilizadores, para que estas estejam de acordo com as leis europeias.