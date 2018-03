Medidas de apoio ao Interior já apoiaram 1.500 ME de investimento e oito mil postos de trabalho

Estes investimentos incluem desde grandes projectos aos sistemas de incentivos de empreendedorismo e emprego que apoiam micro e pequenas empresas.



Pedro Siza Vieira enumerou ainda que, entre as diversas medidas, os apoios ao Interior "já permitira, a fixação de 150 médicos em territórios mais carenciados, permitindo melhorar a cobertura de cuidados de saúde".



"Temos que ver qual é o impacto que a prazo estes investimentos e estas medidas vão começar a ter, mas seguramente que não é uma questão de moda, não começou há seis meses", afirmou o governante, frisando que a preocupação do Governo com estes territórios é anterior às tragédias do verão de 2017, que chamaram a atenção para os problemas do Interior de Portugal.



Os "resultados positivos" da Unidade de Missão para a Valorização do Interior foram também sublinhados pelo coordenador, João Paulo Catarino, para quem "a prova de que as medidas foram pensadas de forma sensata e exequível é que, ao fim deste ano e pouco, 60 por cento do plano (está) concretizado"



De acordo com o balanço feito, das 164 medidas prevista no plano de coesão, " 60% estão em vigor ou concretizadas".



"A grande virtude que esta unidade de missão tem tido é que tem possibilitado que todos os ministérios no âmbito das suas políticas e das políticas que estão a definir diferenciem o interior", apontou.



O conjunto de medidas definidas pela Unidade de Missão contemplam, entre outras, benefícios fiscais ao nível do IRC para as empresas e fundos comunitários direccionados com "majorações significativas" e um conjunto de medidas a que só os territórios do Interior podem concorrer, como disse o coordenador.



O ministro adjunto salientou que "a valorização do Interior é um dos pilares do programa do Governo", que logo que tomou posse começou a trabalhar no Plano Nacional de Coesão Territorial.



Segundo enumerou, neste plano estão previstas medidas como a reforma das florestas, a discriminação positiva nos sistemas de incentivos empresariais, a revisão da fiscalidade, a reabertura de tribunais ou a reabertura do centro de contacto da Segurança Social em Castelo Branco.

