"Fui informado de que o Grupo de Trabalho do Eurogrupo verificou em 02 de Março que todas as acções prévias da terceira revisão do programa do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) para a Grécia foram completadas. A implementação completa das acções prévias confirma o compromisso do Governo grego para com o programa e um esforço de reforma contínuo", anunciou Centeno, numa declaração divulgada em Bruxelas.





O presidente do Eurogrupo aponta que o Conselho de Administração do MEE deverá aprovar o desembolso da quarta tranche do programa de assistência após os procedimentos parlamentares nacionais serem concluídos, o que permitirá transferir para Atenas "uma primeira subtranche de 5,7 mil milhões de euros na segunda quinzena de Março".



"Entrámos agora na recta final do programa do MEE para a Grécia. A quarta e última revisão está já em curso, assim como o trabalho técnico em torno de possíveis novas medidas para alívio da dívida", aponta o presidente do fórum de ministros das Finanças da Zona Euro.



Sublinhando que a Grécia iniciou o seu regresso ao financiamento de mercado "e o Governo grego está a trabalhar numa estratégia de crescimento a longo prazo, o que será vital para definir o quadro do pós-programa", Mário Centeno conclui a sua declaração manifestando-se "confiante de que isto ajuda a Grécia a voltar a estar em pé de igualdade com os seus parceiros europeus e a deixar os dias de crise para trás".



Na última reunião do Eurogrupo, realizada em 19 de Fevereiro, Centeno já saudara o "esforço tremendo do Governo grego" na implementação do programa de ajustamento e apontara que, de todas as 110 acções prévias acordadas com as instituições, apenas duas estavam pendentes.



O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, anunciou por seu turno que, mesmo sem aguardar pela conclusão da terceira revisão, a Comissão ia enviar já na semana que agora termina uma equipa a Atenas para começar a trabalhar na quarta e última revisão, manifestando-se muito confiante de que a reunião do Eurogrupo de 21 de Junho próximo possa confirmar a conclusão bem sucedida do "resgate" à Grécia, que é suposto terminar no próximo Verão.