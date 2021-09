Mais escalões de IRS: 'muitas pessoas vão ter um pequeno alívio'

Nove anos depois do "enorme aumento de impostos" que encolheu o número de escalões de IRS de oito para cinco, o Governo prepara-se para elevar de sete para um recorde de nove a quantidade de escalões do imposto sobre os rendimentos do trabalho. A medida, que faz parte do programa do Governo, acabou por ser adiada por um ano com a justificação do rombo orçamental causado pela pandemia, mas agora está em cima da mesa do Orçamento do Estado para 2022. Os fiscalistas ouvidos pela SÁBADO acolhem positivamente o que encaram como um "sinal" na direção correta – um sinal que, preveem, acabará por ter um impacto reduzido no bolso dos contribuintes.

"É um sinal que se pode dar às pessoas, um esforço [para os cofres do Estado] no IRS", considera Carlos Lobo, sócio da consultora fiscal EY e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. O advogado fiscalista João Espanha, que lidera a Espanha&Associados, também encara a medida desta forma. "Um grande número de pessoas vai ter um muito pequeno alívio fiscal", aponta.

Ao desdobrar um escalão de IRS, o governo parte-o em dois: o intervalo inferior do escalão fica com uma taxa marginal mais baixa e quem fica com rendimentos abaixo desse limiar é quem tem um benefício direto maior com a medida. Contudo, esta beneficia também, em muito menor grau, quem tem rendimentos acima dos novos escalões já desdobrados, uma vez que pagarão uma taxa marginal menor sobre aquele intervalo de rendimentos. A taxa média de imposto é aquela que o contribuinte paga fazendo a média ponderada de todas as taxas dos escalões que o seu rendimento atravessa.