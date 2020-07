Lucro da McDonald's cai 44% no primeiro semestre

O lucro líquido da McDonald's caiu 44% no primeiro semestre para 1.590 milhões de dólares (cerca de 1.355 milhões de euros) devido ao encerramento de restaurantes em todo o mundo motivado pela pandemia de covid-19.

A empresa anunciou hoje que as receitas tiveram uma redução de 19% para 8.476 milhões de dólares.

No segundo trimestre, o lucro líquido da multinacional recuou 68% em relação ao mesmo período do ano anterior, ficando em 483,8 milhões de dólares (412,3 milhões de euros), com receitas de 3.761 milhões de dólares, 30% abaixo do mesmo período de 2019.

As vendas nos restaurantes norte-americanos no segundo trimestre caíram 8,7% apesar de uma recuperação progressiva desde abril, mês em que as vendas ficaram quase 20% abaixo de abril de 2019.

Neste panorama, a McDonald's anunciou que acelerará o plano de fechar 200 restaurantes nos Estados Unidos, metade deles em franquias nos supermercados Walmart