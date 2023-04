Lisboa é a cidade do sul da Europa com maiores aumentos de preços de casas

Lisboa é a cidade do sul da Europa onde os preços médios de venda e arrendamento de casas mais cresceram, ao comparar o primeiro trimestre de 2023 com o trimestre anterior, e com o primeiro trimestre de 2022. A capital portuguesa sentiu a maior subida no preço médio de venda por metro quadrado nos primeiros três meses do ano, de 3,4%, quando comparada com Paris, Milão, Madrid e Barcelona, e em relação ao período homólogo, de 9,8%.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos aumento preços venda arrendamento venda Lisboa

Quanto ao arrendamento, o preço em janeiro, fevereiro e março cresceu 5,4% face a outubro, novembro e dezembro de 2022, e 40,2% quanto ao período homólogo.Estes dados foram compilados pela plataforma europeia de dados imobiliários CASAFARI, que estabelece no seu Relatório do Mercado Residencial que Lisboa é a segunda cidade mais cara do sul da Europa para arrendar casa com um valor médio de €23 por m². Este valor é apenas inferior aos €41 de Paris, igual aos €23 de Milão e superior aos €22 de Barcelona, e aos €17 de Madrid.O preço médio de venda por m2 em Lisboa também é alto ao situar-se nos €5.149, pelo que apenas Paris - €12.707 - ultrapassa este valor. No ranking de capitais mais caras, encontramos também Milão (€4.969), Barcelona (€4.120) e Madrid (€4.062).O estudo afirma que apenas propriedades únicas, ou seja, dados limpos foram consideradas para esta análise. Assim, foram analisados apartamentos residenciais (por exemplo, estúdios, duplex, apartamentos, penthouses) com 0 a 3 quartos.O certo é que a oferta de casas para venda sofreu uma contração nos primeiros meses de 2023. "Mais concretamente de -0,2% quando comparado ao período homólogo. Barcelona (-16,6%) e Madrid (-11,6%) foram as cidades que mais contribuíram para este cenário. Esta tendência mantém-se também na comparação com o último trimestre de 2022, porém, além das duas cidades espanholas, Paris destaca-se com um decréscimo de -13,2%. Milão (+5,8%) e Lisboa (+1,3%), por outro lado, aumentaram a sua oferta de propriedades para venda", diz o relatório da CASAFARI.Se o cenário de venda demonstra um aumento, o de arrendamento não é diferente. Em todas as cidades, o preço médio por m² cresceu +18,3% face ao período homólogo e +1% relativamente aos últimos meses do ano passado.Numa comparação com os últimos três meses do ano passado, a redução na oferta de casas para arrendamento no geral é de -4,2%. Paris evidenciou-se pela negativa com uma quebra de -28%. Barcelona (+8,9%) e Lisboa (+3,99%) contrariam a tendência verificada.Porém, os rendimentos aumentaram: "Apesar do contexto adverso, marcado pelo súbito crescimento das taxas de juro, os rendimentos residenciais nas cidades em análise aumentaram ao longo do ano, sobretudo devido à subida do preço médio de arrendamento (+18,3%) ter sido maior do que a do preço médio de venda (+5,2%) na comparação com o 1.º trimestre de 2022."