Legado de Salgado pesa 1236 milhões nas contas do Novo Banco

O antigo BES continua a pesar fortemente nas contas do Novo Banco. O banco legado, que junta os ativos problemáticos gerados no período de gestão de Ricardo Salgado, deu um prejuízo de 1236 milhões de euros em 2019. E, apesar de a parte boa do banco já dar resultados positivos – a atividade recorrente fechou com lucros de 177 milhões – no conjunto do bolo o Novo Banco voltou a fechar com prejuízos de 1058,8 milhões de euros.