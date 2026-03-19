Juros da casa recuam para 3,079% (dados antes da guerra)

A prestação média fixou-se em 397 euros em fevereiro, dois euros abaixo de janeiro e três euros menos do que o valor verificado no mesmo mês de 2025.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Antes de os ataques dos Estados Unidos e do Irão lançarem a incerteza sobre os mercados financeiros e a evolução dos preços a nível global, as taxas de juro implícitas do crédito à habitação ainda recuaram em Portugal. No conjunto dos contratos de crédito, houve uma diminuição de 3,2 pontos-base em fevereiro - a maior desde novembro do ano passado - para 3,079%.



porto cidade ruas casas predios DR

Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), desde o máximo atingido em janeiro de 2024 (de 4,657%), registou-se já uma redução acumulada de 157,8 pontos-base. A redução tem acompanhado a evolução das Euribor - que dependem da fixação de taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE).

Após ter avançado com a mais rápida subida de juros de sempre para travar a inflação gerada pela guerra na Ucrânia, a autoridade monetária liderada por Christine Lagarde voltou a fazer cair a taxa de referência em 200 pontos-base para os atuais níveis de 2%. Está assim desde junho do ano passado, mas os mercados financeiros antecipam que o próximo movimento seja de subida, o que se está já a refletir nos novos contratos.

No caso dos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro fixou-se em 2,871%, mais 2,4 pontos-base do que o observado no mês precedente, de acordo com o INE. Nestes, o valor médio da prestação aumentou 19 euros, fixando-se em 695 euros, o que representa uma subida de 11,7% face ao mesmo mês do ano anterior.

Considerando a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação mensal fixou-se em 397 euros, valor inferior em dois euros face ao verificado no mês anterior e três euros abaixo do verificado em fevereiro de 2025. Do total, 194 euros (48,9%) correspondem a pagamento de juros e 203 euros (51,1%) a capital amortizado, sendo que pelo sexto mês consecutivo, a componente juros tem um peso inferior a 50%.