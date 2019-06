Portugal regista excedente orçamental de 0,4% do PIB

O Fundo Monetário Internacional (FMI) também prevê um défice de 0,2% do PIB. Já as restantes instituições antecipam um défice maior: 0,3% no caso do Conselho das Finanças Públicas (CFP), 0,4% no caso da Comissão Europeia e 0,5% no caso da OCDE.



O excedente orçamental do primeiro trimestre corresponde a 178,5 milhões de euros, o que resulta de uma maior subida das receitas face às despesas. "Face ao trimestre homólogo, no 1º trimestre de 2019 a despesa total e a receita total aumentaram 2,6% e 6,2%, respetivamente", esclarece o INE.



De janeiro a março, a receita corrente aumentou 6,2% ao passo que a receita de capital cresceu 1,9%. Dentro da receita corrente destacam-se os impostos sobre o rendimento e património com um crescimento de 6,3%, os impostos sobre a produção e a importação com 4,4% e ainda as contribuições sociais (5,9%).



Do lado da despesa, os gastos com prestações sociais aumentaram 2,1% e as despesas com pessoal subiram 5,2%. Os encargos com juros baixaram 5,4% e o consumo intermédio caiu 2,1%. "A despesa de capital aumentou 5,1%, resultante dos acréscimos de 2,9% no investimento e de 13,4% na outra despesa de capital", refere ainda o gabinete de estatísticas.

O excedente orçamental ficou em 0,4% no primeiro trimestre deste ano, em contabilidade nacional, aquela que interessa a Bruxelas, mostram os dados publicados esta segunda-feira, 24 de junho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No primeiro trimestre de 2018, Portugal tinha registado um défice orçamental de 1% do PIB.A meta anual do Governo é um défice de 0,2% do PIB, segundo o Programa de Estabilidade 2019-2023. Contudo, uma vez que só decorreram três meses de execução orçamental não é possível estabelecer extrapolações para o conjunto do ano.