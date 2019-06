A taxa de desemprego mensal estagnou em março em 6,5%, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística . A expectativa é que em abril suba para 6,7%, adianta o organismo.Estes dados do desemprego têm uma amostra diferente do cálculo trimestral e os valores provisórios são frequentemente sujeitos a revisões. No primeiro trimestre, a taxa de desemprego tinha sido de 6,8%.