Ventiladores com instruções de fabrico disponíveis abertamente - para que qualquer pessoa, em qualquer país do mundo, os possa fabricar, novos kits de proteção para médicos em unidades de cuidados intensivos e até máscaras transparentes, feitas a pensar nos surdos. A lista de inovações associadas à Covid-19 não tem parado de aumentar. Como é que se pode protegê-las? As respostas são de Gonçalo de Sampaio, advogado e presidente do grupo português da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual (AIPPI).



Há vários projetos para desenvolver ventiladores em Portugal. Pelo menos num destes casos, a patente foi doada à humanidade, para evitar que se retirem lucros a produzi-los. É uma garantia suficiente?

Quando tenho uma patente sou obrigado a divulgar toda a informação técnica, de forma a que qualquer pessoa consiga utilizar aquela informação para desenvolver outras inovações, idealmente melhores. Mas posso fazê-lo impondo condições específicas. Ao doar à humanidade nada impede, por exemplo, que alguém noutro país, ou mesmo em Portugal, coloque um produto que eu desenvolvi com espírito altruísta ao preço que quiser. Para isso tenho que definir, por exemplo, que só pode usar a informação técnica quem eu licenciar e que só licencio quem se comprometer a fazê-lo a preço de custo, sem lucros. Nas condições para licenciar coloco o que eu quiser. O open source [que implica disponibilizar abertamente a informação técnica] pode até ser contraproducente porque perco o controlo de como é que a minha inovação vai ser desenvolvida.

Sim. É informação que ainda não pode ser disponibilizada, porque a lei estipula que haja um ano de sigilo entre o pedido de patente e a sua divulgação, mas sei que já foram submetidos vários pedidos de patentes relacionados com a Covid-19, quer em Portugal quer a nível internacional.Tem que ser feito no momento zero do processo inventivo. Por exemplo, se estiver a desenvolver uma vacina, o pedido tem que entrar ainda antes das fases de teste. Basicamente mal entendem que inventaram alguma coisa têm que comunicar, porque a patente tem que ser uma novidade absoluta. Já houve várias pedidos de patente de vacinas a dar entrada nos institutos que gerem essa matéria. No caso dos medicamentos muitas vezes até se descobre que afinal resultam melhor para outra doença.Em Portugal temos uma enorme capacidade inventiva, mas protegemos pouco. E não proteger o que se inventou acaba por ser mais um custo, porque os concorrentes vão poder tirar partido daquilo que desenvolvermos. Já se eu proteger, é um investimento, porque vou ter o exclusivo da exploração económica e do licenciamento a terceiros.Em 2019 foram depositadas 786 patentes e fizemos 262 pedidos de patentes europeias. Temos vindo a subir mas, para ter uma ideia, os nossos pedidos de patentes representam menos de 1% dos pedidos de patentes europeias. Em 2019 a China ultrapassou pela primeira vez os pedidos de patentes dos EUA. Seguiram-se países como o Japão, Coreia do Sul e Alemanha.É um marco, agora falta perceber se foi um episódio isolado ou se demonstra uma tendência de mudança do centro da inovação mundial, como parece ser o caso. Uma trasferência do centro de inovação dos EUA para a Ásia, nomeadamente para a China.A história mostra-nos que em momentos de crise há uma maior propensão para a inovação, para reinventar negócios, processos e métodos. Era bom que aproveitássemos este momento para ganhar cultura de protecção das nossas inovações.Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve que apostar fortemente na industrialização e investiu muito no sistema de propriedade intelectual. É aliás aí que começa a haver um domínio da Alemanha nos pedidos de patentes. É o país que consistentemente mais pedidos de patentes faz na Europa, só depois vêm Reino Unido e França. Em Portugal inovamos muito, ganhamos muitos prémios internacionais, mas não temos uma cultura de protecção.Um exemplo que não foi protegido como patente é o sistema de via verde, uma invenção da Brisa. Imagine o que teria sido ter uma patente mundial para aquele sistema? A força que aquilo não podia ter dado... Lá fora outras seguramente outras empresas que se basearam nos trabalhos da Brisa.O fósforo, por exemplo, inicialmente também não foi protegido, só se protegeu uma versão melhorada, mais tarde. Pelo contrário, o clip foi patenteado. Todos são invenções, à sua escala.São direitos territoriais, só tenho direito à patente nos países onde decidir proteger a minha invenção. Em Portugal depositar o pedido custa 107 euros, depois vou tendo custos a acompanhar uma expectável comercialiação dos produtos. Diria que, em média, estamos a falar de um custo total de 2.000 a 2.500 euros por país, mas é muito variável, porque também tem a ver com a necessidade de traduzir os textos e documentos para outras línguas, e um texto de 10 páginas é diferente de um texto de 100. A nível europeu são feitos cerca de 160 a 180 mil pedidos de patente por ano e são concedidos cerca de 80 mil.