Em Portugal, foram contabilizadas esta segunda-feira (11), 1.144 mortes relacionadas com a covid-19 , mais nove do que no domingo, e 27.679 infetados, mais 98 nas últimas 24 horas.A taxa de crescimento de 0,35% dos novos contagiados é a mais baixa desde que o surto começou em Portugal.Porém, esta segunda-feira também se verifica um dado insólito: há menos 36 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na região Centro. A 10 de maio, registaram-se 3.581 casos na região Centro. Dia 11, há 3.545., fonte oficial da Direção-Geral de Saúde indicou que a diferença se deve à "retificação de dados duplicados e acertos nas residências" e que o boletim apresenta os "dados reais".A região Norte é a que regista o maior número de mortos (651), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (248), do Centro (216), do Algarve (14), dos Açores (14) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.Com Lusa