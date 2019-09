As mais de duas mil obras de artes pertencentes à Associação Colecção Berardo (ACB) já foram arrestadas no âmbito do processo judicial solicitado por Caixa-Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco, a quem Joe Berardo tem um dívida conjunta superior a 962 milhões de euros.





De acordo com o Jornal Económico, a ACB foi notificada da totalidade do arresto na passada quarta-feira, dia 4 de setembro: cerca de mil obras de arte arrestadas no Centro Cultural de Belém, do qual 862 fazem parte do acordo de Berardo com o Estado; as restantes 1200 pertencem ao jardim Bacalhôa Buddha Eden, no Bombarral, e ao Aliança Underground Museum, em Aveiro. A Associação Coleção Berardo "tem agora um prazo para oposição até ao final da próxima semana"."Foram todas as obras arrestadas, o que só comprova que não existia qualquer risco de extravio", refere uma fonte próxima de Berardo ao jornal Público, negando a necessidade da providência cautelar sobre o arresto das obras enquanto não é conhecida a decisão do tribunal em relação à penhora dos títulos e da coleção de arte de Berardo.