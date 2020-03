Caixa Geral de Depósitos arresta contas de firma de Joe Berardo

A CGD arrestou à Atram - Sociedade Imobiliária, da qual Joe Berardo é presidente do conselho de administração, os saldos das contas bancárias de depósitos à ordem e a prazo e outras aplicações financeiras. Com a apreensão destes bens, o banco público pretende recuperar uma dívida da Atram de cerca de 50,2 milhões de euros. Berardo tem, neste momento, um recurso, no Tribunal da Relação de Lisboa, por causa deste processo da CGD.