Conseguem as modas rapar os negócios?

ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 11 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Se há 10 anos chegar ao escritório com a barba comprida era sinal de desleixo, agora tornou-se moda. É só olhar para celebridades como Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio. E se isto é uma boa notícia para os homens, que podem deixar de fazer a barba tão frequentemente, não é assim tão boa para as marcas de lâminas de barbear, que estão a ver o seu mercado a desaparecer. E isso já se faz notar nos resultados das empresas.Ainda assim, a barba não é a única moda que está a cortar o negócio das grandes empresas. Os produtos lácteos estão a sofrer com a entrada em cena das bebidas alternativas, os cereais de pequeno-almoço tradicionais deixaram de ser a primeira escolha dos millennials e as empresas de telecomunicações têm de incluir os serviços de streaming nos seus pacotes para continuarem a atrair clientes.