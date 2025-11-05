Sábado – Pense por si

Horta Osório entra no Velobank, concorrente do BCP na Polónia

18:52
O Velobank adquiriu o negócio de retalho do Citigroup na Polónia, em julho.

António Horta Osório vai para o conselho geral e de supervisão do polaco Velobank. O banqueiro entra, desta forma, na concorrência do BCP que detém o Bank Millennium naquele país.

O Velobank adquiriu em julho o negócio de retalho do Citigroup na Polónia, sendo que ambos foram comprados pela Cerberus, na qual Horta Osório é “senior advisor”.

Tópicos Retalho Crime lei e justiça Osório Polónia Citigroup Bank Millennium
