Não há slots suficientes para jatos privados em Lisboa. Web Summit recomenda viagens em voos comerciais

A organização da Web Summit alertou para a falta de "slots" de jatos privados "no Aeroporto de Lisboa e noutros aeroportos mais pequenos nos arredores" durante o evento, que decorre em Lisboa entre 10 e 13 de novembro.
Num email a que o Negócios teve acesso, a organização esclarece que "o Aeroporto de Lisboa está com dificuldades para gerir o volume de tráfego, resultando na falta de vagas disponíveis para descolagem e aterragem para todas as operações".
Segundo alguns convidados do evento, as únicas vagas viáveis para aterragem durante a Web Summit "estão a mais de duas horas de carro de Lisboa, incluindo em Espanha".
"Estas são circunstâncias fora do nosso controlo e pedimos desculpa por não podermos fazer mais para ajudar a garantir vagas", lamenta a organização, que deixou ainda uma recomendação: viajar em voos comerciais para a capital na próxima semana, já que "a Web Summit fica a apenas 15 minutos de carro do principal aeroporto de Lisboa".
