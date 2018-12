Há mais de 96 milhões de euros em notas de escudo

Cidadãos ainda têm 11,5 milhões de notas susceptíveis de troca pelo Banco de Portugal, no valor de mais 96 milhões de euros.

Mais de 96 milhões de euros em notas de escudo estão ainda nas mãos dos cidadãos, portugueses ou não, o equivalente a 11,5 milhões de notas, segundo valores indicados à Lusa pelo Banco de Portugal.



A poucos dias de se assinalarem os 20 anos da criação do euro, no próximo dia 1 de Janeiro de 2019, a Lusa foi saber quantas e qual o valor total das notas de escudos que ainda estão em posse dos portugueses.



Considerando apenas as notas de escudo não prescritas, ou seja, as que ainda são susceptíveis de troca nas tesourarias do Banco de Portugal, "estarão ainda em poder dos cidadãos (portugueses ou não) notas de escudo de valor equivalente a 96,3 milhões de euros", disse à Lusa o Banco de Portugal.



A mesma fonte frisou que, "ao longo dos tempos, foram prescrevendo notas de escudo (isto é, deixaram de poder ser trocadas), pelo que o valor efectivamente em posse dos cidadãos será superior".



No total, e tendo em consideração as notas de escudo que ainda não prescreveram, "estarão ainda em poder dos cidadãos (portugueses ou não), em 26 de Dezembro de 2018, um total de 11.508.683 notas de escudo", adiantou.



As notas preferidas

A nota de 500 escudos chapa 13 é aquela que os cidadãos ainda têm em maior quantidade, num total de 4,38 milhões, correspondentes a 10,9 milhões de euros, seguindo-se a nota de 1.000 escudos, também chapa 13, num total de 3,75 milhões de notas, equivalentes a 18,7 milhões de euros.



Já em relação à nota de 2.000 escudos chapa 2, estarão ainda nas mãos dos cidadãos 1,7 milhões de exemplares, num total de 17,12 milhões de euros.



Cabe à nota de 5.000 escudos chapa 3 o maior contravalor em euros ainda em poder dos cidadãos, num total de 33,48 milhões de euros, correspondente a 1,34 milhões de notas.



Da nota de 10.000 escudos chapa 2 estarão na posse dos cidadãos apenas 322 mil notas, num total de 16,06 milhões de euros.



O Banco de Portugal apenas divulga o número e o contravalor em euros das notas de escudo ainda não prescritas, com referência ao final de cada ano, assim como o número e o contravalor em euros das notas de escudo que foram trocadas nesse ano nas suas tesourarias.



Até ao final de 2002, quando terminou o prazo para trocar moedas de escudo, tinham entrado no Banco de Portugal 284 milhões de notas de escudo, quer via depósitos (281 milhões) quer através da troca directa ao público (3 milhões), correspondentes a um total de 5,3 mil milhões de euros.



Desde então e até 26 de Dezembro de 2018, foram trocadas nas tesourarias do Banco de Portugal 5,5 milhões de notas de escudo, no valor de 78,3 milhões de euros, segundo dados do regulador.



"As notas de escudo recolhidas são destruídas (granuladas e compactadas formando briquetes) no Complexo do Carregado e, posteriormente, enviadas para incineração com valorização energética", explicou a mesma fonte.



O prazo para entregar as notas de escudo ainda susceptíveis de troca nas tesourarias do Banco de Portugal prolonga-se até ao dia 28 de Fevereiro de 2022, inclusive.



Já o prazo para trocar moedas de escudo por euros terminou em 31 de Dezembro de 2002, ficando por trocar o equivalente a 184,2 milhões de euros em moedas de escudo (correntes e de colecção), segundo dados do Banco de Portugal.



Saudosismo, descuido, investimento?



Questionado sobre se terá sido saudosismo, descuido ou a perspectiva de um potencial investimento alternativo a motivar "a retenção de moedas e notas de escudo", o Banco de Portugal admite que será "provavelmente um pouco de tudo isso" não tendo, contudo, "dados concretos".



Mas ainda há esperança e o regulador indica algumas alternativas para quem deixou as moedas de escudo no esquecimento. "Podem tentar perceber sobre as mesmas se têm algum valor numismático, contactando, por exemplo, casas/clubes/fóruns de numismática", indicou o Banco de Portugal à Lusa, acrescentando que, "dependendo da moeda em questão (denominação, data, emissão, entre outros) e do seu estado de conservação, pode haver interessados na compra".