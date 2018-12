Millennium BCP tem este sistema de crédito com garantia mútua, na qual o Estado é fiador. CGD junta-se em Janeiro.

Um novo sistema de crédito com garantia mútua, na qual o Estado é fiador, permite que universitários possam solicitar empréstimos para pagarem despesas relacionadas com o curso, revela o jornal Público deste domingo.



Para já, apenas o Millennium BCP abriu esta linha de financiamento. Contudo, também a Caixa Geral de Depósitos junta-se a este sistema na segunda metade de Janeiro.



O empréstimo a estudantes do ensino superior do Millennium BCP chama-se Crédito Universitário com Garantia Mútua e tem uma taxa anual efectiva (TAE) de 2,114%.



Ao jornal Público, fonte oficial da CGD confirma que também o banco público chegou a um acordo para a concessão destes empréstimos. De acordo com o mesmo jornal, está previsto o lançamento da nova Linha de Crédito Caixa com Garantia Mútua para "a segunda metade do próximo mês".



Recorde-se que o Governo tinha prometido relançar a linha de crédito neste ano lectivo, mas as aulas começaram em Setembro sem que os empréstimos estivessem disponíveis devido a dificuldades de negociação com a banca.