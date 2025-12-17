Há cada vez mais esquemas fraudulentos de investimento no WhatsApp, avisa a CMVM

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Há cada vez mais grupos de WhatsApp onde se partilham recomendações de investimento, o que pode servir de base a esquemas fraudulentos. O alerta é feito pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que deixa recomendações de cautela aos investidores.



Luís Laginha de Sousa, presidente da CMVM

Numa publicação feita esta quarta-feira, a CMVM alerta que este tipo de promoção do investimento em instrumentos financeiros, por parte de entidades não autorizadas, "constituem um meio para concretizar práticas de manipulação de mercado, nomeadamente na tipologia 'pump and dump'".

Em causa está uma prática que consiste na aquisição prévia de uma posição longa num instrumento financeiro, seguida da difusão de informações falsas ou enganosas de natureza positiva sobre esse instrumento, com vista a inflacionar artificialmente o seu preço. Após o aumento do preço, quem realiza as recomendações aliena rapidamente as suas posições, o que, conjugado com a natureza falsa das informações previamente divulgadas, pode provocar quedas abruptas e perdas significativas para os restantes investidores.

"Verifica-se frequentemente que estas recomendações incidem sobre ações com reduzida liquidez, admitidas à negociação em mercados de países fora da União Europeia, acompanhadas de informações falsas ou exageradas com o intuito de incentivar os investidores a comprá-las, muitas das vezes com o sentido de urgência para o fazerem. O aumento artificial do preço e do volume de negociação permite que quem faz estas recomendações aliene as suas posições obtendo ganhos significativos, enquanto os investidores que compraram essas ações sofrem perdas significativas", indica o supervisor.

De acordo com a comissão liderada por Luís Laginha de Sousa, sinais comuns desta atuação incluem:

Nesse sentido, a CMVM recomenda "especial prudência" e aconselha os investidores a duvidarem de recomendações de investimento recebidas através de grupos criados e promovidos em redes sociais, mas também que tenham presente que "se lhe oferecem algo demasiado bom para ser verdade, provavelmente não é verdade; a utilização de informação privilegiada constitui um crime de mercado e rentabilidades passadas não são garantia de ganhos futuros".

Os investidores devem ainda confirmar a veracidade das informações recebidas e a respetiva fonte, bem como verificar sempre se a entidade ou pessoa que envia as recomendações de investimento está autorizada a prestar serviços de investimento em Portugal, consultando as listas destes intermediários financeiros e dos analistas financeiros, ambas disponíveis no site da CMVM. A autoridade tem ainda disponível uma Linha de Apoio ao Investidor (800 205 339), um e-mail (investidor@cmvm.pt) e um formulário para denúncias.