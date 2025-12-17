Há cada vez mais esquemas fraudulentos de investimento no WhatsApp, avisa a CMVM

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Em causa estão práticas de manipulação de mercado, nomeadamente 'pump and dump'".
Há cada vez mais grupos de WhatsApp onde se partilham recomendações de investimento, o que pode servir de base a esquemas fraudulentos. O alerta é feito pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que deixa recomendações de cautela aos investidores.
Luís Laginha de Sousa, presidente da CMVM
Numa publicação feita esta quarta-feira, a CMVM alerta que este tipo de promoção do investimento em instrumentos financeiros, por parte de entidades não autorizadas, "constituem um meio para concretizar práticas de manipulação de mercado, nomeadamente na tipologia 'pump and dump'".
Em causa está uma prática que consiste na aquisição prévia de uma posição longa num instrumento financeiro, seguida da difusão de informações falsas ou enganosas de natureza positiva sobre esse instrumento, com vista a inflacionar artificialmente o seu preço. Após o aumento do preço, quem realiza as recomendações aliena rapidamente as suas posições, o que, conjugado com a natureza falsa das informações previamente divulgadas, pode provocar quedas abruptas e perdas significativas para os restantes investidores.
"Verifica-se frequentemente que estas recomendações incidem sobre ações com reduzida liquidez, admitidas à negociação em mercados de países fora da União Europeia, acompanhadas de informações falsas ou exageradas com o intuito de incentivar os investidores a comprá-las, muitas das vezes com o sentido de urgência para o fazerem. O aumento artificial do preço e do volume de negociação permite que quem faz estas recomendações aliene as suas posições obtendo ganhos significativos, enquanto os investidores que compraram essas ações sofrem perdas significativas", indica o supervisor.
De acordo com a comissão liderada por Luís Laginha de Sousa, sinais comuns desta atuação incluem:
Nesse sentido, a CMVM recomenda "especial prudência" e aconselha os investidores a duvidarem de recomendações de investimento recebidas através de grupos criados e promovidos em redes sociais, mas também que tenham presente que "se lhe oferecem algo demasiado bom para ser verdade, provavelmente não é verdade; a utilização de informação privilegiada constitui um crime de mercado e rentabilidades passadas não são garantia de ganhos futuros".
Os investidores devem ainda confirmar a veracidade das informações recebidas e a respetiva fonte, bem como verificar sempre se a entidade ou pessoa que envia as recomendações de investimento está autorizada a prestar serviços de investimento em Portugal, consultando as listas destes intermediários financeiros e dos analistas financeiros, ambas disponíveis no site da CMVM. A autoridade tem ainda disponível uma Linha de Apoio ao Investidor (800 205 339), um e-mail (investidor@cmvm.pt) e um formulário para denúncias.
Há cada vez mais esquemas fraudulentos de investimento no WhatsApp, avisa a CMVM
Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.
Há alturas na vida de uma pessoa em que não vale a pena esperar mais por algo que se desejou muito, mas nunca veio. Na vida dos povos é um pouco assim também. Chegou o momento de nós, europeus, percebermos que é preciso dizer "adeus" à América. A esta América de Trump, claro. Sim, continua a haver uma América boa, cosmopolita, que gosta da democracia liberal, que compreende a vantagem da ligação à UE. Sucede que não sabemos se essa América certa (e, essa sim, grande e forte) vai voltar. Esperem o pior. Porque é provável que o pior esteja a chegar.